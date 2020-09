Marocco: governo nega notizie su voli diretti con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Marocco ha negato "categoricamente" le notizie relative al lancio di voli diretti con Israele. Fonti diplomatiche marocchine citate dall’agenzia spagnola “Efe” hanno definito “completamente infondate” le informazioni diffuse da alcuni media israeliani, tra cui il quotidiano “Jerusalem Post”, relative ai possibili collegamenti diretti tra gli aeroporti del Marocco e dello Stato ebraico. L'emittente televisiva israeliana “N12” ha riferito ieri sera che il prossimo annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo la normalizzazione dei rapporti tra Israele, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, potrebbe coinvolgere il Regno del Marocco. Secondo “N12”, il prossimo passo sarebbe appunto l'istituzione di voli diretti tra Israele e Marocco. I turisti ebrei si recano spesso in Marocco da Israele - mai però tramite voli diretti - per visitare le tombe dei saggi talmudici e degli antenati. Rabat, come la maggior parte dei paesi arabi, non ha relazioni diplomatiche che lo Stato ebraico.(Mar)