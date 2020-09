Pompeo: "Le tensioni nel Mediterraneo orientale minano l'unità transatlantica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono molto preoccupati dalle operazioni della Turchia nel Mediterraneo orientale per l'esplorazione delle risorse energetiche in aree sotto giurisdizione di Cipro e della Grecia. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso della visita di ieri sera a Nicosia dove ha incontrato il presidente Nicos Anastasiades e il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides. Secondo Pompeo, la Repubblica di Cipro ha il pieno diritto di sfruttare le risorse naturali nelle sue acque territoriali. "I paesi della regione devono risolvere le loro incomprensioni, incluse quelle sulle risorse energetiche, sulla sicurezza e sulle questioni marittime, diplomaticamente e pacificamente", ha dichiarato Pompeo ammonendo che le tensioni militari nell'area "non aiutano nessuno se non gli avversari che vorrebbero vedere divisione nell'unità transatlantica".Il presidente Anastasiades ha dichiarato che Nicosia è pronta per avviare un confronto con Ankara sulla demarcazione dei confini marittimi a nord e ovest di Cipro, sia tramite negoziati bilaterali che ricorrendo alla Corte internazionale di giustizia. "Sostengo la posizione degli Usa per cui ogni disputa nel Mediterraneo orientale dovrebbe essere risolta tramite il dialogo e non tramite la diplomazia delle cannoniere", ha affermato il presidente cipriota. Pompeo e il ministro degli Esteri cipriota Christodoulides hanno siglato un memorandum d'intesa per il rafforzamento della cooperazione nella difesa: "Aiuterà a sviluppare ulteriormente i nostri rapporti ed a mettere in sicurezza i confini", ha osservato il segretario di Stato Usa.L'obiettivo fondamentale del memorandum è quello di creare un centro di addestramento a Larnaca, che sarà chiamato "Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security” (Cyclops)."Sarà una struttura di proprietà di Cipro, che già ha ottenuto un finanziamento iniziale dal governo degli Usa per la creazione e la gestione di questo centro", ha fatto sapere la presidenza cipriota tramite una nota. Lo stesso Pompeo si è recato a Larnaca, accompagnato dall'ambasciatore Usa a Nicosia Judith Garber: ad accoglierlo nuovamente il presidente Anastasiades. "Gli Stati Uniti continuano a sostenere un accordo comprensivo per riunificare l'isola come una federazione bicomunale che possa portare benefici a tutti i ciprioti ed all'intera regione", ha concluso Pompeo. (Res)