Usa: colpi d’arma da fuoco a bruciapelo, due agenti gravissimi a Los Angeles

- Sono in condizioni “critiche” due agenti di polizia di Los Angeles contro i quali ieri sera un sospetto non ancora identificato ha aperto il fuoco a bruciapelo. Lo rende noto su Twitter il dipartimento dello sceriffo Alex Villanueva, che nelle scorse ore ha tenuto un briefing alla stampa durante il quale ha precisato che i feriti, un uomo di 24 anni e una donna di 31, sono entrambi stati sottoposti a interventi chirurgici. I due sono stati colpiti mentre si trovavano all’interno della loro auto. Un sospetto si è avvicinato al veicolo, si è fermato accanto al finestrino del lato passeggero, ha estratto una pistola e ha esploso diversi proiettili colpendo entrambi gli agenti. Il video dell’episodio sta avendo ampia circolazione sui social ed è stato condiviso anche dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il responsabile dell’attacco risulta ancora latitante. “Questo è solo un cupo monito: il nostro è un lavoro pericoloso, e ogni azione e ogni parola ha delle conseguenze. Il nostro lavoro non diventa più facile se alla gente non piacciono le forze dell’ordine. Questa cosa mi fa infuriare, e mi lascia sgomento allo stesso tempo. Non ho altro modo per dirlo”, ha affermato durante l’incontro con i giornalisti lo sceriffo Villanueva.(Nys)