Ungheria: premier Orban, vogliamo rimanere una nazione cristiana

- La Germania e l'Europa occidentale si sono impegnate ad essere delle società aperte, miste e caratterizzate dall'immigrazione: "Noi nell'Europa centrale non lo vogliamo". Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban, in un'intervista alla televisione nazionale diffusa ieri sera. "Non vogliamo società dell'immigrazione e miste, vogliamo rimanere un paese cristiano e ungherese", ha affermato Orban. Secondo il premier magiaro, la Germania per questa scelta di una società aperta ritiene di essere migliore dell'Ungheria "ma non lo è". Il capo del governo di Budapest ha parlato inoltre della situazione relativa al coronavirus, evidenziando che il turismo nella capitale dell'Ungheria è un problema in quanto si basa sugli stranieri e per questo "servono cambiamenti strutturali per proteggere il settore". Orban ha infine annunciato che il sottosegretario alla Famiglia Katalin Novak sarà promossa ministro.(Res)