Business news: Corea del Sud, ad agosto persi 274 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Corea del Sud sono stati persi 274 mila posti di lavoro ad agosto. Lo ha reso noto l’agenzia governativa di statistica, Statistics Korea. La contrazione dell’occupazione, attribuita all’epidemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento, è proseguita per il sesto mese consecutivo, il periodo più lungo dalla crisi finanziaria globale del 2008. I servizi ricettivi e di ristorazione sono stati particolarmente colpiti, perdendo 169.000 posti. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,1 punti percentuali su base annua, salendo al 3,1 per cento. In termini numerici i disoccupati sono 864 mila, seimila in più dell’agosto 2019. Il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa, tra 15 e 64 anni, è sceso al 65,9 per cento. Il numero degli occupati è sceso a 27,08 milioni. La popolazione economicamente attiva si è ridotta di 267 mila unità, a 27,94 milioni, mentre quella inattiva conta 16,86 milioni di persone, 534 mila in più. (Git)