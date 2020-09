Business news: Cina, Huawei utilizzerà sistema operativo HarmonyOS nei suoi smartphone il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Huawei Technologies ha annunciato che il suo sistema operativo di fabbricazione interna HarmonyOS verrà utilizzato negli smartphone Huawei il prossimo anno. Yu Chengdong, amministratore delegato del gruppo consumer business di Huawei, ha annunciato l'aggiornamento di sistema alla conferenza annuale degli sviluppatori a Dongguan, nella provincia del Guangdong. L'annuncio segna un importante passo avanti negli sforzi del colosso tecnologico cinese per costruire il proprio ecosistema software nell'ambito delle sempre maggiori restrizioni da parte del governo degli Stati Uniti. Yu ha affermato che la società presenterà la versione beta di HarmonyOS per smartphone per gli sviluppatori di app mobili cinesi alla fine del 2020 e il prossimo anno gli smartphone Huawei saranno alimentati da HarmonyOS. Il nuovo sistema operativo è stato presentato un anno fa, dopo che lo scorso maggio Washington ha impedito a Huawei di utilizzare il sistema operativo Android di Google, Google Mobile Service e l'app store di Google Play sui suoi dispositivi mobili. (Cip)