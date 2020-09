Business news: Emirates riprende i collegamenti con Nigeria e Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vettore aereo Emirates ha annunciato che riprenderà i servizi passeggeri per Lagos (7 settembre) e Abuja (9 settembre) in Nigeria, e con Amman, in Giordania (8 settembre). Lo riferisce la stessa compagnia sul proprio sito internet. La ripresa dei voli per entrambe le città nigeriane porta a 13 il numero di città africane servite da Emirates. I voli per Lagos sarnno operativi quattro volte a settimana il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. I voli da e per Abuja e quelli con Amman saranno garantiti ogni giorno. (Res)