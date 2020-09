Business news: Israele, dirigenti principali banche l'8 settembre negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dirigenti delle due maggiori banche israeliane si recheranno negli Emirati Arabi Uniti questo mese. Si tratta delle prime visite del genere da quando i due paesi hanno concordato di normalizzare le relazioni, lo scorso 13 agosto. Lo rende noto il quotidiano israeliano "Haaretz". Una delegazione guidata dalla Bank Hapoalim partirà l'8 settembre e visiterà Abu Dhabi e Dubai, dove incontrerà funzionari governativi e commerciali, nonché i dirigenti delle più grandi banche degli Emirati Arabi Uniti. Il Ceo di Hapoalim, Dov Kotler, ha definito la visita "un'opportunità unica per stabilire relazioni economiche e una cooperazione tra i nostri paesi e i loro sistemi finanziari, che produrranno una crescita economica per entrambe le parti". Kotler ha aggiunto che c'era un "desiderio bilaterale immediato" di stabilire forti legami economici. Il presidente e amministratore delegato della Bank Leumi, Hanan Friedman, guiderà una seconda delegazione il 14 settembre. Leumi auspica di dare il via alla cooperazione in materia di finanza, tecnologia, salute, turismo, agricoltura e industria. (Res)