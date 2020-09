Business news: Libia, due aziende petrolifere riducono attività per la pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due società affiliate alla National Oil Corporation in Libia (Noc) hanno dichiarato in note separate di aver sospeso alcune operazioni a causa della diffusione del coronavirus. Zawia Oil Refining Company (Arc), la più grande raffineria di petrolio del paese situata a ovest di Tripoli, ha dichiarato di aver chiuso i suoi uffici dall'8 al 17 settembre, riducendo il numero dei dipendenti del 10 per cento. Nella regione orientale della Cirenaica, l'Arab Gulf Oil Company (Agoco) ha dichiarato di aver sospeso tutte le attività e gli affari per un periodo di 30 giorni per proteggere i lavoratori dalla pandemia, ad eccezione delle operazioni relative alla sicurezza e alla protezione industriale. Nessuna delle due società ha annunciato casi di contagio tra i propri dipendenti. La pandemia si è intensificata in Libia nell'ultimo mese, con più di mille casi confermati registrati nelle ultime ventiquattro ore, portando il numero totale a più di 18 mila. (Lit)