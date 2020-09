Business news: stima settore edilizio Emirati, circa 76 miliardi di dollari entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria edilizia degli Emirati Arabi Uniti dovrebbe raggiungere un giro d’affari complessivo pari a 278,7 miliardi di dirham (75,7 miliardi di dollari) entro il 2024. E’ quanto emerge da un rapporto della società ResearchAndMarkets, con sede in Irlanda, ripreso dal portale di informazione economica “Trade Arabia”. Secondo il rapporto, mentre nei prossimi due anni la crescita nei settori residenziale, commerciale, industriale e istituzionale negli Emirati dovrebbe subire l’influenza negativa della pandemia di coronavirus, sul medio e lungo periodo le previsioni rimangono positive. Nel periodo 2015-2019 l’industria edilizia residenziale è cresciuta a un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del 6,7 per cento. Entro il 2024, l’edilizia commerciale dovrebbe invece registrare un Cagr del 9,1 per cento. (Res)