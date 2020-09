Business news: Medio Oriente, biancheria e pigiami in prima campagna commerciale di Israele a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione dei rapporti commerciali tra Israele ed Emirati Arabi Uniti potrebbe avere come punto di partenza il settore dei pigiami e della biancheria intima. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Middle East Eye", un noto marchio israeliano di biancheria intima ha organizzato un servizio fotografico a Dubai in quella che si ritiene essere la prima campagna di questo tipo da quando Stato ebraico ed Emirati hanno annunciato la storica intesa per la normalizzazione delle relazioni il 13 agosto scorso. Fix, un'etichetta di indumenti intimi e pigiami per giovani donne, ha lanciato la sua nuova collezione di pigiami con un servizio fotografico in cui figurano la modella israeliana May Tager e Anastasia Bandarenka, indossatrice di origine russa residente negli Emirati. "Una storia in divenire - scrive su Instagram l'agenzia Yuli Model - ecco la prima campagna pubblicitaria israeliana a Dubai con protagonista la nostra May Tager". L’intesa annunciata il 13 agosto scorso tra Israele ed Emirati prevede la piena normalizzazione delle relazioni tra i due paesi, la sospensione dell’annessione dei territori della Cisgiordania prevista dal piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti e la futura firma di accordi bilaterali nel campo degli investimenti, turismo e sicurezza tra Gerusalemme ed Abu Dhabi. Come annunciato il 13 agosto in conferenza stampa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, è dal 2009 che Israele sta lavorando per normalizzare i rapporti con i Paesi arabi. Negli ultimi anni tali relazioni sono più o meno giunte allo scoperto con un cambio di passo da parte delle monarchie del Golfo nelle relazioni con lo Stato ebraico dall’economia alla cooperazione nel contrasto all’espansionismo dell’Iran nella regione. Il prossimo 15 settembre Netanyahu e il principe ereditario Mohammed bin Zayed saranno a Washington per firmare lo storico accordo che normalizzerà le relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti alla presenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. (Res)