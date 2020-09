Business news: rapporto Sace, nel 2020 previsto brusco calo delle esportazioni italiane nell’area sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 si è interrotto bruscamente il percorso di lenta ma costante ripresa delle esportazioni italiane verso i Paesi dell’Africa sub-sahariana, che aveva permesso ai paesi della regione di tornare sui binari dello sviluppo economico all’indomani della crisi dei corsi delle materie prime nel 2015. È quanto emerge dal Rapporto Export 2020 pubblicato oggi da Sace. “Per una regione impreparata dal punto di vista sanitario ed economico, la pandemia di Covid-19 si è propagata attraverso una molteplicità di canali: l’assenza di flessibilità fiscale necessaria a supportare l’economia in un momento di lockdown; la pervasività dell’economia informale che priva ampiefasce di popolazione di ammortizzatori sociali; le pressioni esercitate sulle finanze pubbliche e sulle bilance commerciali dalla forte contrazione dei mercati delle materie prime e dal rallentamento dei partner commerciali; gli impatti del deflusso di capitali verso mercati più liquidi e sicuri; il brusco calo delle rimesse dei lavoratori emigrati (-23 per cento nel 2020 secondo la Banca mondiale); la maggiore onerosità dell’indebitamento pubblico (alimentata anche dal deprezzamento delle valute locali). Sono tutti elementi alla base di quella che si prospetta come la prima recessione dell’Africa sub-sahariana nell’ultimo quarto di secolo”, si legge nel rapporto. (Res)