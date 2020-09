Business news: Kenya, ministro delle Finanze, economia crescerà al di sotto del 2,5 per cento quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kenya dovrebbe crescere al di sotto del 2,5 per cento quest'anno e conoscere un rimbalzo del 6 per cento nel medio termine. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Ukur Yatani, in un documento pubblicato sul sito web del ministero Tesoro prima del lancio formale del processo di definizione del bilancio per l'anno finanziario 2021/2022. La stabilità degli interessi e dei tassi di cambio “sarà salvaguardata nel medio termine”, ha affermato Yatani, aggiungendo che l'inflazione dovrebbe essere contenuta nella fascia del 2,5-5 per cento. Kanini Kega, presidente della commissione Bilancio del parlamento, ha avvertito da parte sua che la situazione economica rimarrà difficile per qualche tempo, con un impatto disastroso sulle finanze del governo. “Ci si aspetta che la riscossione dei ricavi precipiti”, ha detto Kega partecipando a un evento online per lanciare il processo di definizione del budget 2021/2022. (Res)