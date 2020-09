Business news: Cina, sanzioni a funzionari e società Usa che visitano Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina imporrà sanzioni agli alti funzionari Usa che visitano Taiwan e alle società statunitensi con cui hanno legami. Lo ha dichiarato l'8 settembre Hu Xijin caporedattore del quotidiano cinese "Global Times". In un post sul suo account ufficiale di Twitter, Hu ha scritto: "Sulla base di ciò che so, a coloro che verrebbero sanzionati non sarebbe permesso di entrare nella Cina continentale e tutte le società statunitensi con cui hanno legami perderebbero l'accesso al mercato cinese continentale". (Cip)