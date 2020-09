Business news: Italia-Cina, aumentate del 74 per cento le esportazioni di ortofrutta nei primi sei mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi le importazioni di ortofrutta italiana in Cina sono aumentate del 74 per cento, mentre lo scorso anno l’incremento era stato del 20 per cento, anche se c’è da dire che il nostro Paese contribuisce per l’1 per cento dell’export del grande Stato asiatico. I numeri sono emersi nel confronto Cina-Europa che ha dato il via alla seconda giornata di Macfrut Digital (9 settembre). Ad aprire il Forum, si legge in un comunicato diramato al termine dell'evento, è stato Renzo Piraccini, presidente di Macfrut, che ha parlato di una “Nuova via della Seta” in ortofrutta. “I dati ci dicono dell’enorme potenzialità che ha il mercato europeo per il grande Stato asiatico. Dobbiamo avere un obiettivo: realizzare nel nord-est dell’Italia un polo logistico per i prodotti agroalimentari cinesi destinati al mercato europeo e trasformare la piattaforma in un 'hub' per esportare ortofrutta in Cina. Questa è una grande opportunità che dobbiamo cogliere al volo se vogliamo allargare gli orizzonti di un mercato ortofrutticolo destinato per l’86 per cent all’Europa. Infrastrutture adeguate sono indispensabili per sviluppare l’internazionalizzazione”. (Cip)