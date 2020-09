Business news: Cina, vendite veicoli a nuova energia in aumento del 26 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina ad agosto sono aumentate del 26 per cento su base annua, a 109 mila unità. Lo ha reso noto l'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). A liuglio, sempre su base annua, erano aumentate del 19,3 per cento. Per l'intero anno, le vendite di Nev dovrebbero raggiungere 1,1 milioni di veicoli, in calo di circa l'undici per cento rispetto allo scorso anno. I Nev includono veicoli elettrici alimentati a batteria, ibridi plug-in benzina-elettrici e veicoli a celle a combustibile a idrogeno. "Il rimbalzo delle vendite è stato alimentato da eventi di promozione delle vendite rurali e dal sostegno dei governi locali", ha spiegato Chen Shihua, funzionario della Caam. Il paese si è posto l'obiettivo di far sì che i veicoli a nuova energia rappresentino il 25 per cento delle vendite di auto entro il 2025. Le vendite complessive di auto in Cina ad agosto sono aumentate dell'11,6 per cento a 2,19 milioni di veicoli rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le vendite sono ancora in calo del 9,7 per cento per i primi otto mesi dell'anno a 14,55 milioni di veicoli, ha affermato la Caam. Le vendite di autocarri e altri veicoli commerciali, che costituiscono circa un quarto del mercato, sono aumentate del 41,6 per cento. Le case automobilistiche che hanno registrato una crescita delle vendite in agosto includono Geely Automobile e Toyota Motor. Le principali joint venture locali di Nissan Motor e General Motors, tuttavia, hanno registrato un calo delle vendite il mese scorso. (Cip)