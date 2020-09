Business news: India, vendite auto aumentate del 14,16 per cento su base annua ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli per passeggeri in India sono aumentate del 14,16 per cento su base annua ad agosto. Lo ha reso noto l’Associazione dei produttori indiani di auto (Siam). I veicoli venduti sono stati 215.916, contro i 189.129 dello stesso mese del 2019. A luglio era stato registrato un calo delle vendite del 3,86 per cento, a 182.779. Anche i mezzi a due ruote hanno registrato un incremento annuo, del tre per cento, passando da 1.514.196 a 1.032.476. Nel segmento dei motocicli la crescita è stata del 10,13 per cento: da 937.486 a 816.679 unità. In controtendenza gli scooter, con un calo del 12,3 per cento, a 456.848, rispetto ai 520.898 del periodo corrispondente dell’esercizio precedente. (Inn)