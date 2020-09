Business news: Arabia Saudita, consorzio Acwa Power firma accordi per nuovo impianto desalinizzazione acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acwa Power, consorzio dell’Arabia Saudita specializzato nello sviluppo, l’investimento e la gestione di centrali elettriche e impianti di desalinizzazione dell’acqua, ha annunciato la firma di accordi per il nuovo progetto Jubail-3a Iwp, da 650 milioni di dollari. Lo riferisce il sito d'informazione economica “Trade Arabia”. Jubail-3a è il quarto progetto di desalinizzazione per osmosi inversa avviato in Arabia Saudita negli ultimi tre anni, ed è parte del più grande programma al mondo di partnership pubblico-privato per la produzione di acqua desalinizzata. La capacità produttiva dell’impianto Jubail-3a Iwp sarà pari a circa 600.000 metri cubi al giorno. Secondo lo sviluppatore saudita il contratto per ingegneria, approvvigionamento e costruzione è stato siglato con un consorzio formato dalle cinesi Sepco III e Power China e dalla spagnola Abengoa. L’accordo per operazioni e manutenzione è stato invece firmato con una società affiliata alla saudita Nomac. L’accordo per l’acquisto dell’acqua era stato firmato lo scorso maggio dalla Saudi Water Partnership Company (Swpc). Secondo fonti della compagnia, che gestisce il progetto insieme alla Gulf Investment Company e alla Al Bawani Water and Power Company, l’operatività commerciale dell’impianto è prevista per la fine del 2022. (Res)