Business news: Sudafrica, Pil in calo del 51 per cento nel secondo trimestre 2020

- L'economia del Sudafrica si è contratta di 51 punti percentuali nel secondo trimestre del 2020, come conseguenza delle restrizioni che da marzo hanno bloccato le attività del Paese in seguito alla pandemia di Covid-19. Lo riferisce l'Ente nazionale di statistica, precisando che nel trimestre compresso fra aprile e giugno il Paese ha visto aumentare drasticamente il numero di disoccupati e ridursi i settori produttivi: secondo l'organismo, nel periodo considerato l'estrazione mineraria è diminuita del 73 per cento, la produzione manifatturiera del 75 per cento, i trasporti del 68 per cento, il settore edile del 77 per cento e la vendita al dettaglio 68 per cento. Tra i settori in crescita, l'agricoltura è aumentata del 15 per cento. Si tratta del calo economico più grave registrato dal Paese dagli anni Novanta, risultato che prolunga inoltre lo stato di recessione economica per il secondo trimestre. (Res)