Business news: Sudafrica, Fitch abbassa previsioni di crescita, economia si contrarrà dell'8,5 per cento nel 2020

- L'agenzia internazionale Fitch ha abbassato le sue previsioni di crescita per il Sudafrica nel 2020 ad una contrazione dell' 8,5 per cento, rispetto ad un calo del 6,7 per cento previsto a giugno. Nel rapporto di aggiornamento sulle Prospettive di crescita globale, pubblicato oggi, Fitch considera che nel secondo trimestre dell'anno il Paese ha vissuto con forti probabilità un calo della produzione mai registrato - prevedendo una contrazione del 17,7 per cento rispetto al trimestre precedente e contro un calo del 10 per cento ipotizzato nel precedente rapporto -, a prova del grave impatto delle restrizioni sull'economia. L'agenzia prevede che le attività registreranno un aumento nel terzo trimestre dell'anno, come conseguenza del nuovo allentamento delle restrizioni dovute al Covid-19 avviato in agosto. I dati del rapporti, in ogni caso, fotografano un crollo dell'attività sul periodo considerato, con il commercio all'ingrosso e al dettaglio in calo rispettivamente del 19,9 per cento e del 23,5 per cento. (Res)