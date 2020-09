Business news: Congo-Kinshasa, Tesla diventa membro della Fair Cobalt Alliance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica Tesla è entrata a far parte della Fair Cobalt Alliance, l'iniziativa lanciata da diverse compagnie minerarie che si propone di migliorare l'estrazione artigianale del cobalto nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). Con la sua adesione, riferisce l'agenzia "Ecofin", la compagnia statunitense intende partecipare all'iniziativa al fianco di imprese di primo piano come Swiss Glencore e di altri otto partner tra cui Fairphone, Sono Motors e Responsible Cobalt Initiative. All'origine dell'adesione, hanno detto i vertici della compagnia, c'è la volontà di garantire l'approvvigionamento di cobalto rendendo la produzione congolese più responsabile, anche sulla scia delle ripetute critiche delle Ong sulle condizioni di lavoro nelle miniere e sullo sfruttamento del lavoro minorile. La Rdc rappresenta oltre la metà della produzione mondiale di cobalto e l'11 per cento del cobalto esportato lo scorso anno. (Res)