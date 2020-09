Business news: Mozambico, Banca mondiale approva sovvenzione di oltre 100 milioni di dollari a sostegno dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato una sovvenzione di 104 milioni di dollari tramite l’Agenzia internazionale per lo sviluppo (Ida) a sostegno dei programmi di sviluppo delle competenze per i giovani mozambicani. Il progetto, si legge in una nota dell’istituto, investirà nei sistemi di istruzione e formazione tecnica professionale (Tvet) e istruzione superiore per migliorare l'accesso e la qualità dei programmi di studio e della formazione allo sviluppo delle competenze in risposta alle priorità e ai settori economici del paese. “Dare potere ai propri giovani sviluppando competenze di livello superiore attraverso un'istruzione post-secondaria di qualità, mentre si lavora su politiche per incentivare la creazione di posti di lavoro legati ai sistemi produttivi moderni, sono tra le sfide più importanti che il paese deve affrontare se vuole raccogliere i benefici della sua demografia dividendo", ha osservato Idah Z. Pswarayi-Riddihough, direttore nazionale della Banca mondiale per Mozambico, Madagascar, Comore, Mauritius e Seychelles. "Giovani più istruiti contribuiranno a ridurre la disuguaglianza di reddito, faciliteranno la mobilità sociale e aiuteranno a far ripartire la necessaria fertilità", ha aggiunto. (Com)