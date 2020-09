Business news: Nigeria, Buhari chiede a Banca centrale di vietare l'emissione di valuta estera per le importazioni di cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ha invitato la Banca centrale ad interrompere l'emissione di valuta estera per le importazioni di cibo o di fertilizzanti. "Non pagheremo un kobo (un centesimo di naira) delle nostre riserve estere per importare cibo o fertilizzanti", ha scritto Buhari su Twitter, ribadendo che "a nessun (commerciante) che importa cibo o fertilizzanti (in Nigeria) dovrebbe essere versata valuta estera dalla Banca centrale. Daremo invece potere agli agricoltori e ai produttori locali", ha aggiunto il capo dello Stato. Lo scorso anno Buhari aveva emesso un provvedimento simile che la banca - nominalmente indipendente dalla presidenza – seguì solo in parte. L'espansione del settore agricolo della Nigeria è un pilastro chiave della politica economica di Buhari che dalla sua elezione, nel 2015, ha in più di un’occasione cercato di tagliare le importazioni dall'estero, in particolare di prodotti agricoli. (Res)