Business news: a giugno il deficit commerciale è diminuito dell'8,6 per cento

- Il deficit commerciale dell'Egitto è diminuito dell'8,6 per cento a giugno e maggio su base annua. Lo ha annunciato l'Agenzia di statistica del paese (Capmas) attraverso un comunicato stampa. Il deficit commerciale è sceso a 3,30 miliardi di dollari a giugno, in diminuzione rispetto ai 3,61 miliardi di dollari nello stesso mese del 2019. Le esportazioni del paese sono scese a 2,26 miliardi di dollari a giugno, in diminuzione rispetto ai 2,45 miliardi nello stesso periodo del 2019. Le importazioni sono scese a 5,56 miliardi di dollari a giugno, in diminuzione rispetto ai 6,06 miliardi nello stesso mese del 2019. (Cae)