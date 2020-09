Business news: Iran, esportazioni di gas raddoppiate negli ultimi sette anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di gas da parte dell'Iran sono raddoppiate negli ultimi sette anni. Lo riferisce il ministro iraniano del Petrolio, Bijan Zangeneh, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Irna". Nel corso della cerimonia di inaugurazione di 151 progetti di distribuzione di gas nella provincia occidentale di Kermanshah, il ministro ha specificato che la Repubblica islamica ha superato il record di esportazioni quotidiane di 79 milioni di metri cubi di gas e che la produzione al giacimento gasifero South Pars ha raggiunto i 700 milioni di metri cubi. Nel corso delle settimane passate, sono stati inaugurati progetti per la distribuzione di gas per un valore di 3,3 miliardi di euro, ha affermato Zangeneh. Lo scorso mese, quest'ultimo ha dichiarato che il valore dei progetti nel settore petrolchimico raggiungerà i 25 miliardi di dollari con l'inaugurazione di 27 nuovi progetti entro il 20 marzo 2022, fine dell'anno iraniano. (Res)