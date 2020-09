Business news: Turchia, Fitch più ottimista sulla ripresa economica grazie all'export e alla domanda interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una recente crescita nelle esportazioni e un aumento della domanda interna alimenta l'ottimismo che la Turchia vedrà una ripresa più sostenuta del previsto. Lo scrive l’agenzia di rating Fitch nel suo ultimo Global economic outlook (Geo) aggiornato a settembre 2020. Fitch prevede una diminuzione del prodotto interno lordo quest'anno pari al 3,2 per cento, segnando un miglioramento rispetto al -3,9 per cento pronosticato a giugno nel precedente Geo. Nel secondo trimestre dell'anno l'economia ha subito una contrazione dell'11 per cento (era stata del 9,7 per cento nel trimestre precedente), mentre le esportazioni e le importazioni sono diminuite del 33,6 per cento e del 15,8 per cento rispettivamente. Il consumo privato è diminuito del 9 per cento, mentre gli investimenti sono calati del 7,2 per cento. L'attività economica, tuttavia, si è ripresa rapidamente, con un aumento su base mensile della produzione industriale pari al 18 per cento in maggio e giugno. Il credito, poi, è aumentato del 33,2 per cento su base annua, sostenuto principalmente da banche statali e credito ai consumatori. Il Purchasing Managers Index del settore manifatturiero è tornato a crescere in giugno con un tasso del 53,8 per cento in giugno e del 56,9 in luglio. Anche il turismo sta mostrando sintomi di ripresa. Fitch prevede che il Pil raggiunga i livelli pre-crisi (corrispondenti al quarto quadrimestre del 2019) entro la fine del 2021. Il deprezzamento della lira ha subito un acceleramento in agosto, producendo una svalutazione del 24 per cento su base annua e implicando maggiori costi di produzione. In agosto, l'inflazione si è attestata all'11,8 per cento dal 12,6 per cento di giugno. Secondo il Geo, il tasso di crescita dell'inflazione decelererà. (Res)