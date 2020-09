Business news: banca israeliana Hapoalim, dopo firma accordo lavoreremo con banche emiratine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la firma dell’accordo fra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, prevista per il prossimo 15 settembre nella capitale statunitense Washington, le banche israeliane saranno in grado di cooperare con il sistema bancario emiratino. Lo ha dichiarato Dov Kotler, amministratore delegato della prima banca israeliana, Bank Hapoalim, a margine di una visita di due giorni negli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riferisce il quotidiano “Haaretz”. Secondo Kotler una relazione di corrispondenza bancaria, per la quale una banca priva di rami o filiali in un dato paese veicola i pagamenti tramite un istituto di credito locale che agisce per suo conto, dovrebbe facilitare i trasferimenti diretti di denaro fra i due paesi. L’instaurazione di tale corrispondenza, inoltre, dovrebbe agevolare lo sviluppo di legami commerciali e degli affari fra Israele ed Emirati. A proposito della visita in corso nel paese del Golfo, Kotler ha dichiarato “siamo qui per costruire fiducia, prima di parlare di affari. Per costruire fiducia occorre incontrarsi faccia a faccia, ed è quel che stiamo facendo”. Il 14 settembre è attesa negli Emirati un’altra delegazione israeliana, guidata dal presidente e amministratore delegato della seconda banca dello Stato ebraico, Bank Leumi. (Res)