Business news: Egitto, Zohr costituisce il 40 per cento della produzione del paese

- Il giacimento supergigante di Zohr, scoperto da Eni, rappresenta il 40 per cento della produzione totale di gas naturale dell’Egitto. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in occasione dell’assemblea generale delle compagnie PetroShorouk e Petrobel. Lo rende noto un comunicato stampa del dicastero dell’Energia egiziano. “Zohr è il più grande giacimento di gas del Mediterraneo. Ha raggiunto dei record in termini di produzione, con una capacità di produzione attuale di 3 miliardi di piedi cubi al giorno”, ha spiegato El Molla, sottolineando che tale importo rappresenta il 40 per cento della produzione totale. La sessione dell’assemblea generale ha esaminato i risultati ottenuti dalle due società nell’anno fiscale 2019/2020, conclusosi il 30 giugno scorso. El Molla ha affermato: “I successi a cui abbiamo assistito negli ultimi anni sono stati stimolati dalla stabilità economica e politica”. Durante l’assemblea è intervenuto anche il presidente di PetroShorouk e Petrobel, Atef Hasan, secondo cui “la spesa reale dall’inzio dello sviluppo di Zohr fino allo scorso giugno ha toccato i 10,4 miliardi di dollari”. Inoltre, “quest’anno è stato costruito un secondo gasdotto sottomarino con una capacità di 30 pollici”, ha aggiunto Hasan. Per quanto riguarda Petrobel, “l’azienda ha raggiunto una capacità massima di produzione di un milione di barili di olio equivalente al giorno, 1,1 miliardi di piedi cubi al giorno di gas naturale e quasi 70mila barili di greggio”, ha aggiunto Hasan. “Questi risultati sono stati raggiunti dopo l’attuazione di una serie di piani di sviluppo dei campi nel Golfo di Suez”, ha concluso. Zohr si trova all'interno della concessione Shorouk, a circa 190 chilometri a nord della città di Port Said. Nel blocco Eni è operatore e detiene una quota di partecipazione del 50 per cento, mentre gli altri partner sono Rosneft con il 30 per cento, British Petroleum con il 10 per cento e Mubadala Petroleum con il 10 per cento. (Cae)