Business news: Cina, importazioni di carne in calo del 17 per cento ad agosto

- La Cina ha importato 832 mila tonnellate di carne ad agosto, in calo di quasi il 17 per cento rispetto al mese scorso. Lo ha reso noto l'Amministrazione generale delle dogane cinese (Gac). Le importazioni di carne a luglio avevano raggiunto le 998 mila tonnellate, ma ci si aspettava che le spedizioni rallentassero poiché gli esportatori avevano sospeso i carichi dagli stabilimenti in cui i lavoratori sono stati infettati dal coronavirus. La quota di agosto è la più bassa da maggio, quando la Cina ha importato 816 mila tonnellate di carne. Le importazioni per i primi otto mesi dell'anno sono aumentate del 73 per cento a 6,6 milioni di tonnellate, secondo Gac. La produzione di carne suina in Cina è diminuita del 20 per cento nella prima metà dell'anno, dopo che negli ultimi due anni la malattia della peste suina africana ha devastato la sua enorme mandria di suini. (Cip)