Business news: Cina, entrate TikTok stimate oltre gli 88 milioni di dollari ad agosto

- Si stima che la piattaforma social cinese TikTok abbia generato più di 88,1 milioni di dollari di entrate ad agosto, 6,3 volte superiori ai suoi guadagni dello stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce "Caixin", citando le statistiche di SensorTower. La crescita anno su anno sarebbe dovuta alla forte performance della versione cinese di TikTok, Douyin, che ha rappresentato circa l'85 per cento delle entrate dell'app di agosto. Nel frattempo il mercato statunitense dell'app è cresciuto del 7,8 per cento. Le entrate dell'app di agosto, tuttavia, hanno rappresentato un calo rispetto a quelle dei mesi di luglio, giugno e maggio, rispettivamente 102,5, 90,7 e 95,7 milioni di dollari. Secondo i dati di SensorTower, tra le prime cinque app di condivisione di video brevi negli Stati Uniti, TikTok ha rappresentato il 76 per cento dei download totali della categoria a gennaio, mentre i quattro concorrenti rappresentavano collettivamente il 24 per cento. Ad agosto, la quota di download collettivo dei concorrenti è salita al 44 per cento, riducendo la quota di mercato di TikTok del 20 per cento nel processo. (Cip)