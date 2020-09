Business news: Cina, amministrazione Trump valuta divieto prodotti in cotone dallo Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando il divieto di prodotti realizzati con cotone provenienti dalla regione cinese dello Xinjiang per presunte violazioni dei diritti umani. Lo ha riferito il "New York Times". Il potenziale divieto nasce tra le preoccupazioni diffuse sull'uso del lavoro forzato nello Xinjiang, dove la Cina ha attuato un giro di vite contro le minoranze per lo più musulmane, inclusa una campagna di detenzioni di massa. L'ambito dell'ordine rimane poco chiaro, compreso se coprirà tutti i prodotti di cotone spediti dallo Xinjiang o dalla Cina, o potenzialmente si estenderà agli articoli che contengono cotone dello Xinjiang e sono spediti da paesi terzi. La regione cinese in questione è una delle principali fonti di cotone, tessuti, prodotti petrolchimici e altri beni che alimentano le fabbriche cinesi. Molti dei marchi di abbigliamento più grandi e conosciuti al mondo si affidano a catene di approvvigionamento che si estendono in Cina, compreso l'utilizzo di cotone e tessuti prodotti nello Xinjiang, nell'estremo ovest del paese. La misura sarebbe stata emessa dalla US Customs and Border Protection. A marzo, i legislatori statunitensi avevano proposto una legislazione volta a impedire che le merci prodotte dal lavoro forzato nella regione dello Xinjiang arrivassero negli Stati Uniti. (Nys)