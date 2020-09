Business news: Taiwan, export verso Cina continentale e Hong Kong in aumento del 12 per cento nei primi 8 mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan verso la Cina continentale e Hong Kong hanno raggiunto i 93,9 miliardi di dollari nei primi otto mesi di quest'anno, un aumento del 12 per cento su base annua. Lo ha riferito il dipartimento delle Finanze di Taiwan in un comunicato stampa. Solo nel mese di agosto, le esportazioni dell'Isola verso la Cina continentale e Hong Kong hanno raggiunto i 14,5 miliardi di dollari, in aumento del 22,9 per cento su base annua. Le esportazioni verso la Cina continentale e Hong Kong hanno rappresentato il 46,4 per cento delle esportazioni totali di Taiwan ad agosto. Allo stesso tempo, le importazioni dell'isola dalla Cina continentale e da Hong Kong sono aumentate del 22,3 per cento anno su anno a 5,7 miliardi di dollari. Le esportazioni totali di Taiwan ad agosto hanno raggiunto 31,2 miliardi di dollari, in crescita dell'8,3 per cento anno su anno, e le importazioni totali sono aumentate dell'8,5 per cento anno su anno a 24,7 miliardi di dollari. Il dipartimento ha attribuito l'aumento delle esportazioni all'espansione della domanda nel mercato continentale e all'alta stagione dell'elettronica di consumo. (Cip)