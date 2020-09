Business news: Corea del Sud aumenta incentivi per incoraggiare le aziende a rilocalizzare la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud sta incrementando gli incentivi al fine di far ritornare nel paese le imprese sudcoreane che si trovano all'estero. Lo ha affermato Park Young-sun, ministro per le Piccole e medie imprese e le start-up, in un'intervista rilasciata al "Financial Times". L'obiettivo, nelle intenzioni del dicastero, è quello di incoraggiare le aziende locali a rivalutare le delocalizzazione, orientata prevalentemente verso la Cina e i paesi del Sud-est asiatico. "Resta da vedere se la tendenza al reshoring aumenterà, ma penso che i nostri incentivi influenzeranno le decisioni dei produttori ad alto valore aggiunto", ha dichiarato il ministro Park alla testata finanziaria. Un recente sondaggio dell'associazione "K-biz" ha mostrato che solo l'otto per cento delle 200 piccole e media imprese sudcoreane con attività in Cina e Vietnam sarebbe disposto a tornare in Corea del Sud. Il paese è alle prese con l'aumento della disoccupazione e con una crescita economica più lenta legata alla pandemia di coronavirus. (Git)