Business news: Morgan Stanley, entro il 2030 yuan diventerà terza valuta al mondo dopo dollaro ed euro

- Gli investitori globali si riverseranno in Cina per attività finanziarie denominate in yuan (renminbi, Rmb) e il valore degli investimenti di portafoglio potrebbe raggiungere i tremila miliardi di dollari entro il 2030. È quanto emerge da un rapporto elaborato dagli analisti di Morgan Stanley. Secondo quanto riferisce il "South China Morning Post", il totale delle partecipazioni estere in obbligazioni cinesi on-shore ammontava a 2.800 miliardi di yuan (409 miliardi di dollari) alla fine di agosto. In prospettiva, lo yuan potrebbe rappresentare tra il cinque e il dieci per cento delle attività di riserva in valuta estera globali entro il 2030, con un forte aumento rispetto al 2,02 per cento riportato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) alla fine di marzo. Secondo il gruppo di lavoro di Morgan Stanley, quel livello potenziale supererebbe lo yen giapponese e la sterlina britannica, rendendo lo yuan la terza valuta più riconosciuta dopo il dollaro Usa e l'euro. "Questo obiettivo [dal cinque al dieci per cento] non è irrealistico alla luce dell'apertura del mercato finanziario in Cina, della crescente integrazione transfrontaliera del mercato dei capitali [...] e della crescente percentuale di transazioni [yuan] transfrontaliere della Cina", hanno spiegato gli analisti. (Cip)