Business news: India, Fitch prevede contrazione del 10,5 per cento nell’anno fiscale in corso

- L’agenzia Fitch Ratings prevede per l’economia indiana una contrazione del 10,5 per cento nell’anno fiscale in corso, iniziato ad aprile. La nuova stima, contenuta nell’ultimo “Global Economic Outlook (Geo)”, è significativamente più bassa rispetto al meno cinque per cento stimato nel rapporto di giugno. La revisione segue il crollo del prodotto interno lordo registrato nel trimestre aprile-giugno, dovuto alla pandemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento: -24 per cento. Fitch si aspetta un rimbalzo nel trimestre ottobre-dicembre, con la riapertura delle attività economiche, ma avverte che i segnali indicano una ripresa lenta e irregolare. (Inn)