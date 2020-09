Americhe: Claver-Carone diventa primo presidente Usa della Banca interamericana sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauricio Claver-Carone, consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato eletto presidente della Banca interamericana dell sviluppo (Bid), rompendo così la tradizione di far guidare l'organismo a un latinoamericano. Claver-Carone, che dal 1 ottobre sostituirà il dimissionario Luis Alberto Moreno, ha ottenuto l'appoggio di 30 dei 48 paesi membri della Bid, pari al 66,8 per cento dei voti, misurati in proporzione ai contributi prestati. "Questa vittoria è per l'America latina e i Caraibi. La decisione dell'Assemblea dei governatori, riuniti in sessione virtuale e segreta, è arrivata nonostante il parere contrario di un gruppo di paesi - guidati dal maggior beneficiario dei prestiti del id, l'Argentina - che hanno censurato la decisione irrituale della Casa Bianca. Un dissenso tradotto nell'astesione pronunciata da Argentina, Messico, Perù, Trinità e Tobago e i paesi dell'Unione europea, ha fatto sapere il governo di Buenos Aires in una nota. È invece sfumato il tentativo di invalidare la seduta facendo mancare il quorum legale del 75 per cento dei contribuenti. Una ipotesi che si sarebbe concretizzata se anche il Messico, possessore del 7,3 per cento dei voti, non si fosse presentato. "Voglio ringraziare tutti i nostri soci nella regione per aver mantenuto l'integrità di questo processo elettorale e per condividere la visione comune di una Bid più forte", ha detto il presidente eletto. (Nys)