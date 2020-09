© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rilanciare la crescita è la priorità: per questo non è il momento di reintrodurre il patto di stabilità e interrompere politiche espansive. Intanto al lavoro per un'Europa forte e sovrana su Next Generation Eu, digital tax, risorse proprie, Unione Bancaria e criptovalute”. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.(Rina)