Francia: coronavirus, nelle ultime 24 ore oltre 10 mila nuovi contagi

- In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.561 nuovi casi di Covid-19. E' quanto annunciato dalle autorità sanitarie francesi. Si tratta del numero più alto di nuovi casi registrato in una singola giornata dall'inizio della pandemia in Francia. Lo scorso giovedì il dato dei nuovi contagi era stato di 9.843. Il premier francese Jean Castex ha dichiarato ieri che il coronavirus "circola sempre di più in Francia". Parlando al termine di un Consiglio di difesa dedicato alla crisi sanitaria, Castex ha detto che è emerso un "manifesto peggioramento" della situazione in queste settimane. "Anche se il virus circola principalmente tra i giovani, tra cui molti fortunatamente non presentano nessun sintomo, finisce inevitabilmente per colpire le persone più vulnerabili per le quali il virus rappresenta un vero pericolo", ha affermato il capo del governo di Parigi, sottolineando che il tasso di incidenza è passato da 57 a 72 casi per 100 mila abitanti. "Per la prima volta da lunghe settimane constatiamo un aumento sensibile di persone ricoverate", ha detto il capo del governo francese. (segue) (Frp)