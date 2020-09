Business news: Giappone, economia si contrae del 28,1 per cento su base annua nel trimestre aprile-giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel trimestre aprile-giugno l’economia del Giappone si è contratta del 7,9 per cento rispetto ai tre mesi precedenti e del 28,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati, resi noti dal governo giapponesi, sono leggermente al di sotto rispetto a quelli preliminari, con cali rispettivi del 7,8 e del 27,8 per cento. Tuttavia, sono in linea con le previsioni degli analisti, che in media, secondo un’indagine di Nikkei, si aspettavano flessioni dell’otto e del 28,4 per cento rispettivamente. Per il Giappone è il terzo trimestre consecutivo in contrazione e il peggiore dal 1955. Il crollo del prodotto interno lordo è da attribuire all’epidemia di coronavirus, benché la situazione sanitaria sia migliore rispetto a quelle di altri paesi. (Git)