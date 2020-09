Business news: Giappone, consumi famiglie ridotti del 7,6 per cento su base annua a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Giappone la spesa per consumi delle famiglie a luglio è diminuita del 7,6 per cento su base annua in termini reali, il decimo calo mensile consecutivo. Il dato è stato reso noto dal governo, insieme ad altri. La riduzione dei consumi ha avuto un’accelerazione rispetto al -1,2 per cento di giugno, a causa della recrudescenza dell’epidemia di coronavirus. In media le famiglie con due o più membri hanno speso 266.897 yen (2.126 euro circa). La spesa per i viaggi è crollata: -90 per cento. Quella per l’abbigliamento si è ridotta del 66,6 per cento. Per i trasporti si è speso il 61,7 per cento in meno. I consumi di bevande alcoliche e pasti fuori casa hanno registrato una flessione del 54 per cento. I consumi culturali si sono ridotti del 21 per cento. (Git)