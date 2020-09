Business news: Cina, Fitch rivede al rialzo le previsioni di crescita per il 2020 e il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Fitch ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita della Cina per il 2020 (dall’1,2 per cento dello scorso giugno al 2,7 per cento) e per il 2021 (dal 7,5 al 7,7 per cento). Lo si legge nell’ultimo Global economic outlook aggiornato a settembre 2020. La crescita del Pil cinese nel secondo trimestre di quest’anno è stata dell’11,5 per cento rispetto al trimestre precedente e del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, ben superiore rispetto alle precedenti previsioni dell’agenzia (rispettivamente, 8,3 e 0,4 per cento). L’economia della Repubblica popolare è così tornata già ai livelli antecedenti la crisi legata alla pandemia di coronavirus, “sottolineando l’importanza di un efficace contenimento del virus per raggiungere la normalizzazione economica”. Secondo Fitch, la ripresa della domanda interna nel secondo trimestre è stata trainata in particolare dagli investimenti fissi. “Le politiche di aiuto pubblico hanno giocato un ruolo importante, in particolare attraverso l’emissione di obbligazioni speciali da parte dei governi locali che hanno sostenuto un forte recupero degli investimenti nelle infrastrutture. Anche gli investimenti nel mercato immobiliare si sono ripresi rapidamente, favorito da un’accelerazione nell’aumento del credito su base annuale dall’11 per cento di fine 2019 al 12,7 per cento di luglio”, si legge nel rapporto. (Nys)