Business news: Nepal, formata task force per il rilancio del turismo

- Il Consiglio del turismo del Nepal (Ntb) ha formato una task force incaricata del rilancio del settore, crollato a causa della pandemia di coronavirus. Il gruppo di lavoro è coordinato da Dhananjay Regmi, amministratore delegato dell’Ntb, e comprende rappresentanti di associazioni, amministrazioni locali, enti pubblici e altri portatori di interesse. Il Consiglio, in un comunicato, ha spiegato che la squadra analizzerà il modo in cui altri paesi stanno affrontando l’impatto della pandemia sul turismo ed elaborerà piani strategici specifici per i viaggi, gli alberghi e l’aviazione civile. Nelle sue raccomandazioni al governo la task force dovrà tenere conto in modo prioritario della salute degli operatori e dei fruitori dei servizi. Inoltre, dovrà concentrarsi sulla motivazione degli imprenditori, scoraggiati dalla situazione. Nei giorni scorsi il ministero della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile (Moctca) ha incaricato l’Ntb di individuare destinazioni turistiche per la fase post-pandemica e ha emesso le prime autorizzazioni per le spedizioni di montagna autunnali. (Inn)