Business news: Cina, aziende europee temono punizioni arbitrarie in ambiente sempre più politicizzato

- Le aziende europee in Cina hanno sempre più timore di punizioni arbitrarie in un ambiente imprenditoriale più politicizzato. È quanto emerge dal rapporto annuale della Camera di commercio europea in Cina che ha anche evidenziato le preoccupazioni per le restrizioni ai viaggi imposte ai lavoratori stranieri a causa della pandemia di coronavirus e dell'esclusione delle imprese straniere dai settori chiave dell'economia. "Le aziende sono lasciate a navigare in un campo minato politico durante una crisi sanitaria di proporzioni davvero schiaccianti", ha detto il presidente della camera Joerg Wuttke nei commenti allegati al rapporto, che attinge ai contributi di gruppi di lavoro, sondaggi e commenti dei suoi oltre 1.700 membri. Il rapporto avverte che il rischio di deterioramento delle relazioni tra Cina ed Europa - su questioni come il trattamento da parte di Pechino della minoranza musulmana uigura e la nuova legislazione sulla sicurezza nazionale per Hong Kong - potrebbe avere un grave impatto sulle aziende europee che fanno affari in Cina. "Le aziende europee ora hanno ancora più motivo di credere che potrebbero diventare vittime di punizioni arbitrarie a causa delle azioni dei governi del loro paese d'origine contro la Cina", si legge. (Cip)