Lavoro: Boccia, Dallara modello vincente legato al territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il modello Dallara è vincente perché ha puntato tutto sulla necessità di irrobustire le radici dell'azienda legandole sempre più alla storia e alle peculiarità del territorio". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia oggi a Varano de Melegari e Fornovo di Taro in visita alla Dallara e alla Innovation Farm. "Nel tempo del capitalismo globale e digitale senza confini, rafforzare le radici creando una simbiosi totale tra industria, scuola e università è stata la vera grande chiave del successo di questa azienda che è orgoglio italiano nel mondo - ha sottolineato -. A Parma poi la storia del legame tra territorio e industria è antica ma la lungimiranza delle aziende non solo della motor valley, ma anche delle filiere agroalimentari e della farmaceutica che legano alla loro vita quotidiana scuola, università ed enti territoriali sono un esempio da seguire e sostenere. La vicinanza del governo alle imprese, all'Università di Parma e agli enti locali è assoluta. Questo territorio, grazie all'attenzione costante della Regione Emilia Romagna, ha tutte le carte in regole per proporre al governo sui diversi tavoli progetti che incideranno sul Recovery plan". (segue) (com)