Cinema: Castellitto, dedico premio Mostra Venezia a chi non la pensa come me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pietro Castellitto, che con la sua opera prima "I predatori" ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura nella sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia, ha ringraziato nel suo discorso "di tutto cuore la giuria. Ringrazio la mia famiglia che mi ha insegnato ad essere sincero con me stesso - ha proseguito il regista ed attore -. Ringrazio il più grande artista del mondo - Giorgio Montanini -, e non scherzo, e dedico il premio a chi non la pensa come me". (Rin)