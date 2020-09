© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sabotaggio del laboratorio per analizzare i tamponi a Rieti e un atto vile e assurdo. Un gesto non tollerabile e un atto contro la salute pubblica. Auspico che vengano individuati i responsabili. La rete del servizio sanitario regionale si è già messa in moto per garantire che non ci sia alcuna interruzione del servizio”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. (Com)