Business news: Cina, export verso la Russia in leggero calo dello 0,8 per cento nei primi otto mesi

- Le esportazioni della Cina in Russia da gennaio ad agosto sono diminuite dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un valore totale di 31 miliardi di dollari. Lo ha reso noto l'Amministrazione generale delle dogane cinese (Gac). Secondo i dati, le importazioni dalla Russia alla Cina sono diminuite del 5,2 per cento su base annua per un totale di 37,5 miliardi di dollari. Solo ad agosto, la Cina ha importato beni russi per un valore di 4,5 miliardi di dollari ed ha esportato i propri beni in Russia per un valore di 5,2 miliardi di dollari, secondo i dati. Il commercio estero della Cina è aumentato del sei per cento su base annua ad agosto per un valore di 2.880 miliardi di yuan (circa 421,1 miliardi di dollari). Secondo i dati diffusi , le esportazioni sono in aumento dell'11,6 per cento mentre le importazioni in calo dello 0,5 per cento. Nei primi otto mesi di quest'anno, il commercio estero di merci è sceso dello 0,6 per cento su base annua a 20.050 miliardi di yuan (oltre 2.929 miliardi di dollari), diminuendo di 1,1 punti percentuali rispetto al calo dei primi sette mesi. Durante il periodo gennaio-agosto, l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) è rimasta il principale partner commerciale della Cina, con un aumento del sette per cento su base annua a 2.930 miliardi di yuan (428 miliardi di dollari), pari al 14,6 per cento del commercio estero totale della Cina. Il commercio con gli Stati Uniti è diminuito dello 0,4 per cento durante il periodo, con le importazioni dal paese in aumento dello 0,2 per cento, secondo i dati Gac. (Cip)