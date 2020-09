Business news: Cina, importazioni petrolio greggio in aumento del 13 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di petrolio greggio della Cina ad agosto sono aumentate del 13 per cento rispetto all'anno precedente. Lo hanno mostrato i dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane cinesi (Gac). Le importazioni sono state di 47,48 milioni di tonnellate il mese scorso, equivalenti a 11,18 milioni di barili al giorno (bpd). Il volume è rimasto ben al di sotto del record mensile di 12,94 milioni stabilito nel giugno di quest'anno, ma ha superato la media mensile complessiva dello scorso anno di 10,11 milioni di bpd. Secondo i dati rilevati da Refinitiv, il 7 settembre 20 navi erano in attesa di scaricare petrolio nel porto di Tsingtao, mentre 18 erano in coda vicino al porto di Rizhao, nell'hub di raffinazione della provincia di Shandong. Gli analisti si aspettano che il numero di spedizioni diminuirà poiché la domanda cinese di carburante ha raggiunto un picco, mentre i prezzi del petrolio sono in costante ripresa. Per i prodotti petroliferi raffinati, i dati doganali hanno mostrato che le esportazioni ad agosto sono balzate a 4,27 milioni di tonnellate da 3,21 milioni di tonnellate a luglio, oltre ad essere il 4,8 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel frattempo, le importazioni totali di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, hanno raggiunto 9,36 milioni di tonnellate rispetto a 7,35 milioni di tonnellate a luglio. (Cip)