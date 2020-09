Business news: Malesia, i datori di lavoro chiedono più tempo per fornire alloggio ai dipendenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Malesia i datori di lavoro chiedono al governo più tempo per adempiere alle nuove normative finalizzate a fornire ai loro dipendenti stranieri alloggi conformi agli standard previsti. Lo riporta il quotidiano "Strait Times". La pandemia di coronavirus ha rallentato l'attuazione della misura, imposta dal governo in base alla legge Workers Minimum Standards of Housing and Facilities Act ed entrata in vigore il primo settembre scorso, che impone ai datori di lavoro l'obbligo di fornire ai lavoratori impiegati in tutti i settori una sistemazione a norma. Le specifiche sugli alloggi sono state pubblicate nella gazzetta ufficiale del 28 agosto scorso. La normativa prevede che i datori di lavoro e le strutture ricettive centralizzate forniscano a ogni lavoratore un letto singolo di dimensioni non inferiori a 1,7 metri quadri, un materasso di almeno dieci centimetri di spessore, un cuscino e una coperta. Ogni lavoratore deve avere un armadio, che misura minimo 35 centimetri di lunghezza, 35 di larghezza e 90 di altezza, dotato di serratura. Il direttore esecutivo della Malaysian Employers Federation, Shamsuddin Bardan, in rappresentanza dei datori di lavoro, ha affermato che, a causa della pandemia di Covid-19, è necessario più tempo per conformarsi alle normative. La Malesia ha 2,2 milioni di lavoratori stranieri registrati, occupati principalmente nel settore edile e in quello agricolo; inoltre, più di due milioni di persone lavorano illegalmente nel paese. Solo una parte dei lavoratori migranti registrati, però, riceve un alloggio dai datori di lavoro. (Fim)