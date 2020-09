Business news: Cina, Pechino si oppone a inclusione produttore di microchip Smic in lista nera commerciale Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta gli Stati Uniti a non generalizzare il concetto di sicurezza nazionale a danno delle società straniere. Lo ha dichiarato Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese, in risposta all'intenzione annunciata dagli Usa di introdurre Smic, il principale produttore di microchip cinese, in una lista nera commerciale. "La Cina ha ripetutamente affermato la sua posizione solenne sulla repressione delle società cinesi da parte degli Stati Uniti. Per un periodo di tempo gli Stati Uniti hanno generalizzato il concetto di sicurezza nazionale, abusato del potere nazionale e imposto varie misure restrittive alle aziende cinesi senza alcuna prova reale. Questo è davvero un atto egemonico e la Cina si oppone fermamente", ha dichiarato Zhao. Sabato, Smic ha commentato la notizia esprimendo sconcerto e negando rapporti con l'Esercito cinese: "L'azienda produce semiconduttori e fornisce servizi esclusivamente per utenti finali civili e commerciali. Non abbiamo alcun rapporto con l'Esercito cinese. Qualsiasi ipotesi sui legami della società con l'Esercito cinese è un'affermazione non vera ed è una falsa accusa", si legge in un comunicato dell'azienda. "La mossa degli Stati Uniti è contraria all'economia di mercato e ai principi di concorrenza leale che gli Stati Uniti hanno sempre promosso. Non solo viola le regole del commercio internazionale e distrugge la catena industriale globale, ma danneggia anche gli interessi nazionali e l'immagine degli Stati Uniti", ha aggiunto il portavoce degli Esteri. (Cip)